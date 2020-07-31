Знаменита українська співачка Настя Каменських поділилася кадрами із відпочинку в Одесі

Кілька днів тому зірка вирушила до Туреччини, звідки показала цілу серію фото з відпочинку біля моря. Дівчина позувала в одному бікіні, з задоволенням підкресливши те, як схудла.

А в цей раз, за вовзращению в Україну, співачка розповіла, що її відпочинок триває і вона має намір провести час в Одесі на одному з курортних зон. Фото і відео з'явилися через кілька годин у розділі Сторі Instagram Насті.

На представлених кадрах Каменських позувала відразу в двох образах. Спочатку Настя поділилася фото, на якому була монокіні зі шнурівкою на грудях і з масивними білими кросівками на засмаглих ногах. А потім також показала, як веселиться на яхті в бікіні, лямки якого задерла занадто високо.

«Якщо чесно дістала вже) одне і теж постійно», «Навіщо труси на вуха тягнути?🙈...відчуття що ж від вух до колін😁», «Потрібно було труси до ци*ьок дотягнуть ь 😂😂😂», «🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️Ти вже набридла з своїми дебільними танцями. Вже заспокійся. Зроби щось корисне!!!», «Куди світ котиться..», «Ну труси вже потрібно було на вуха натягнути😂🔥», «Пішло і нудно😂», - написали користувачі.

Також кілька годин тому Настя поділилася ранковим кадром, зробленим під час відпочинку в готелі. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram співачка захопила видом без макіяжу та прикрас.

Так, на фото Настя відображена в банному халаті і з рушником на голові. Вона позувала сидячи на стільці, біля невеликого столика, на якому стоїть тарілка з фруктами.

«Ранок - найважливіше час ☀️ Від того, як ми проведемо його, залежить весь наш день. Спробуйте провести його в повній тиші, без гаджетів, а просто ви і ваші думки 😌 Прислухайтеся до того, що думаєте і уявіть, яким класним буде ваш день. І є велика ймовірність, що він саме таким і буде! 🥰», - написала Каменських.

Ось як відреагували фанати:

«Одна я з ранку думаю «та за шооо» ? 🤪 якщо б мій ранок було б таким як на фото))) мрії мрії ))», «Лайк якщо теж снідаєш дуже довго🥨🍳🧁🍽️», «Що з твоїми бровами вони якісь», «💯 👍 від ранку весь день залежить 😉», «Настя, можна зробити триб'ют на це фото? Ви прекрасні 😍😍», «Коли Ви так дивитеся, Анастасія, сили додаються! І день точно пройде на Ура!🙏», «Дала рада Настя, прокинувшись відразу взялася за телефон,писати пост про ранок без гаджетів😂».

Нагадаємо, що мокра Каменських завела ранковим фото в купальнику, вид вражає: «Фігура богині».

А ще Politeka писала, що щаслива Каменських в тонкому білому платті поділилася важливою новиною: "Нарешті! Дочекалися...".

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