Знаменитая украинская певица Настя Каменских поделилась кадрами из отдыха в Одессе

Несколько дней назад звезда отправилась в Турцию, откуда показала целую серию фото из отдыха у моря. Девушка позировала в одном бикини, с удовольствием подчеркнув то, как похудела.

А в этот раз, по вовзращению в Украину, певица рассказала, что ее отдых продолжается и она намерена еще провести время в Одессе на одной из курортных зон. Фото и видео появились спустя несколько часов в разделе Стори в Инстаграм Насти.

На представленных кадрах Каменских позировала сразу в двух образах. Сначала Настя поделилась фото, на котором была в монокини со шнуровкой на груди и с массивными белыми кроссовками на загорелых ногах. А затем также показала, как веселится на яхте в бикини, лямки которого задрала слишком высоко.

«Если честно достала уже) одно и тоже постоянно», «Зачем трусы на уши тянуть?🙈...ощущение что ж от ушей до колен😁», «Нужно было трусы до си*ек дотянут ь 😂😂😂», «🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️Ти вже набридла з своїми дебільними танцями. Вже заспокійся. Зроби щось корисне!!!», «Куда мир катится..», «Ну трусы уже нужно было на уши натянуть😂🔥», «Пошло і тошно😂», - написали пользователи.

Также несколько часов назад Настя поделилась утренним кадром, сделанным во время отдыха в отеле. На своей странице в социальной сети Инстаграм певица восхитила видом без макияжа и украшений.

Так, на фото Настя запечатлена в банном халате и с полотенцем на голове. Она позировала сидя на стуле, около небольшого столика, на котором стоит тарелка с фруктами.

«Утро - самое важное время ☀️ От того, как мы проведём его, зависит весь наш день. Попробуйте провести его в полной тишине, без гаджетов, а просто вы и ваши мысли 😌 Прислушивайтесь к тому, что думаете и представьте, каким классным будет ваш день. И есть большая вероятность, что он именно таким и будет! 🥰», - написала Каменских.

Вот как отреагировали фанаты:

«Одна я с утра думаю «та за шооо» ? 🤪 если бы мое утро было бы таким как на фото))) мечты мечты ))», «Лайк если тоже завтракаешь очень долго🥨🍳🧁🍽️», «Що з твоїми бровами вони якісь», «💯 👍 от утра весь день зависит 😉», «Настя, можно сделать трибьют на это фото? Вы прекрасны 😍😍», «Когда Вы так смотрите, Анастасия, силы прибавляются! И день точно пройдет на Ура!🙏», «Дала совет Настя, проснувшись сразу за телефон взялась,писать пост об утре без гаджетов😂».

Напомним, что мокрая Каменских завела утренним фото в купальнике, вид впечатляет: «Фигура богини».

А еще Politeka писала, что счастливая Каменских в тонком белом платье поделилась важной новостью: "Наконец-то! Дождались...".

Также Politeka сообщала, что Настя Каменских рассказала правду о своей жизни: "Измены, пластика и звездная болезнь".