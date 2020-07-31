Зірка студії «Квартал 95» Марта Адамчук вразила фігурою в пікантному образі

Відома артистка «Жіночого Кварталу» поділилася новим постом в своєму Instagram, пише Politeka.net.

У ньому Адамчук розповіла про те, що ще в березні цього року повинна була від імені нашої країни відправитися в Казахстан для того, щоб привітати місцеве місто Шимкент з отриманням статусу культурної столиці СНД до 2020 року.

«За тиждень до поїздки оголосили карантин. Людям літати заборонили, а у музики відібрати таку можливість просто неможливо)) Тому тепер мої пісні звучатимуть в Казахстані і я неймовірно щаслива з цього приводу!», - написала артистка.

Свій пост вона супроводила новими фото. На них Адамчук позує в ніжному костюмі персикового кольору. При цьому, коли зірка вирішила розстебнути піджак, під ним не виявилося нічого крім чорного ліфчика. Фігура артистки на цих фото виглядає по-справжньому вражаючою.

Шанувальники тут же взялися коментувати пост.

«Неймовірна», «Яка гарна», «Молодець! Натхнення на свіжу творчість!», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Адамчук розповіла про новий випуск «Жіночого кварталу», і похвалилася яскравим образом.

Вона зізналася, що без глядачів запис концерту проходить зовсім по-іншому.

«Нарешті пішов дощ) Сподіваюся, його свіжість додасть нам сил, щоб зняти наш найдовший концерт без глядачів атмосфера зовсім інша, але ми do our best», - написала вона.

Також Марта Адамчук показала яскраве селфи з макіяжем і кучерявою укладанням. Акцент зробив на очі. Образ доповнюють сережки з камінням. Артистка відображена в чорному топі на тонких бретельках.

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