Модель Міла Кузнєцова, яка стала українкою з найбільшими грудьми, порадувала літнім образом у купальнику

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала нове пікантне фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

На знімку Міла Кузнєцова зайшла по коліна в річку, мабуть, з наміром скупатися. На ній надітий смугастий рожевий купальник з зав'язками, який практично не приховує її розкішні форми. Дівчина полуобернулась і з томної посмішкою дивиться в камеру. Образ довершили сонячні окуляри, які модель підняла на маківку. Крім того, Міла додала до фото спецеэффекты поточної води.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд красуні з натуральними грудьми 13-го розміру і висловили своє захоплення в коментарях під публікацією:

"Ти дуже гарна і просто сексі 💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋❤️❤️❤️❤️❤️❤️👍👍👍👍"; "Ось це даааа😲"; "Виглядаєш як завжди чудово 😍 Фото супер"; "Це божественно 😊😊😊😊"; "Це просто фото Богині"; "Класний горішок"; "Люба дуже сміливо і, як завжди, красиво і шикарно. Так тримати!!!"; "Ви дуже круто виглядаєте, я просто захоплююся вами, ви прекрасна людина❤️"; "У тебе дуже гарна фігура 😍 мені дуже подобається 👍"; "Ви просто Чудові і Незрівнянні 😍😍😍 Ви просто Богиня 💖💖💖🌹🌹🌹".

Нагадаємо, українка з 13-м розміром блиснула гордістю в купальнику з мотузок, жаркі кадри

А ще Politeka писала, що українка з 13-м розміром в купальнику з мотузок показала бюст крупним планом

Також Politeka писала, що Українка з 13-м розміром грудей показала дари природи в тісному купальнику