Модель Міла Кузнєцова, яка стала українкою з найбільшими грудьми, порадувала літнім образом у купальнику
Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала нове пікантне фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".
На знімку Міла Кузнєцова зайшла по коліна в річку, мабуть, з наміром скупатися. На ній надітий смугастий рожевий купальник з зав'язками, який практично не приховує її розкішні форми. Дівчина полуобернулась і з томної посмішкою дивиться в камеру. Образ довершили сонячні окуляри, які модель підняла на маківку. Крім того, Міла додала до фото спецеэффекты поточної води.
Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд красуні з натуральними грудьми 13-го розміру і висловили своє захоплення в коментарях під публікацією:
Кіркоров з Басковим влаштували бійку на шоу Урганта, відео безумства: «Два літніх папуги»
Новий курс долара, жорсткі обмеження для українців і додаткові виплати – головне за ніч
Зарослий Кіркоров наплював на всіх і ніжно притулився до Пугачової: «Я буду тебе берегти»
Волочкова в міні-сукню вигнулась і виставила п'яту точку: «В обіймах коханого - це...»
"Ти дуже гарна і просто сексі 💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋❤️❤️❤️❤️❤️❤️👍👍👍👍"; "Ось це даааа😲"; "Виглядаєш як завжди чудово 😍 Фото супер"; "Це божественно 😊😊😊😊"; "Це просто фото Богині"; "Класний горішок"; "Люба дуже сміливо і, як завжди, красиво і шикарно. Так тримати!!!"; "Ви дуже круто виглядаєте, я просто захоплююся вами, ви прекрасна людина❤️"; "У тебе дуже гарна фігура 😍 мені дуже подобається 👍"; "Ви просто Чудові і Незрівнянні 😍😍😍 Ви просто Богиня 💖💖💖🌹🌹🌹".
Нагадаємо, українка з 13-м розміром блиснула гордістю в купальнику з мотузок, жаркі кадри
А ще Politeka писала, що українка з 13-м розміром в купальнику з мотузок показала бюст крупним планом
Також Politeka писала, що Українка з 13-м розміром грудей показала дари природи в тісному купальнику