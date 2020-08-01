Дружини легендарних акторів найчастіше залишалися в тіні своїх чоловіків, хоч деякі з них і намагалися побудувати свою кар'єру
Politeka.net згадувала, як виглядали і виглядають другі половинки найвідоміших радянських артистів.
Знаменитий Д’Артаньян Михайло Боярський все життя прожив з однією жінкою. У 1977 році він одружився на актрисі Ларисі Луппіан, яка народила йому прекрасних доньку і сина. Парочка досі трепетно ставиться один до одного.
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У актора і музиканта Володимира Висоцького було безліч романів і три шлюби. Він був видатним чоловіком, до того ж і дуже часто закохувався. Першою дружиною актора була Ізольда Висоцька.
Другою дружиною Висоцького стала актриса Лариса Абрамова. Від цього шлюбу у чоловіка є два сина.
Третьою дружиною і головною музою його життя стала Марина Владі. Вони були разом 10 років.
У видатного артиста Андрія Миронова було дві дружини. Перша – Катерина Градова подарувала йому доньку.
А друга – Лариса Голубкіна була з ним до смерті. Обидві вони були актрисами.
Олександр Абдулов теж двічі був одружений. Першою його любов'ю стала актриса Ірина Алфьорова.
Другою дружиною була Юлія Мєшина. У Абдулова, як і у Миронова, двоє дочок. Одна рідна і одна прийомна.
Нагадаємо, що таємна онука Висоцького зросла і вразила схожістю з музою поета: гени не обдуриш.
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