Внучка легендарного советского исполнителя Владимира Высоцкого Арина выросла настоящей роковой красоткой

Эту историю у себя в Инстаграм рассказал российский актер Стас Садальский, передает Politeka.net. Он опубликовал фото Высоцкого с советской актрисой Татьяной Иваненко, которая, по ее словам, родила от артиста дочь. Кроме этого, Садальский поделился снимком внучки Иваненко, 21-летней Арины, которая очень похожа на свою звездную бабушку.

Как рассказал Садальский, роман Иваненко с Высоцким начался в середине 60-х. В 1972 году у нее родилась дочь Анастасия. Официально свою дочь Высоцкий не признал, но и не опровергал свое родство. Сама Иваненко не скрывала, что дочка от Высоцкого и даже дала ей отчество «Владимировна».

Внучка у Высоцкого появилась в 1999 году. По словам Садальского, о своем родстве с Высоцким она знает и гордится этим. Девушка учится на стоматолога. В сети обратили внимание на тот факт, что девушка очень сильно похожа на свою звездную бабушку.

«Очень красивая. Дедушка бы наверняка гордился», «Красивые девочки всегда любили хулиганов. А Высоцкий ещё и талантлив и харизматичен», «Какая красивая девушка!», «Она же очень похожа на Высоцкого!!! Получается - он её дедушка?!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что фото тайной внучки легендарного Высоцкого пробирают до мурашек.

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