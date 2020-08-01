У многих было по несколько браков

Жены легендарных актеров чаще всего оставались в тени своих мужей, хоть некоторые из них и пытались построить свою карьеру

Politeka.net вспоминала, как выглядели и выглядят вторые половинки самых известных советских артистов.

Знаменитый Д’Артаньян Михаил Боярский всю жизнь прожил с одной женщиной. В 1977 году он женился на актрисе Ларисе Луппиан, которая родила ему прекрасных дочку и сына. Парочка до сих пор трепетно относится друг к другу.

У актера и музыканта Владимира Высоцкого было множество романов и три брака. Он был видным мужчиной, к тому же и очень влюбчивым. Первой женой актера была Изольда Высоцкая.

Второй супругой Высоцкого стала актриса Лариса Абрамова. От этого брака у мужчины есть два сына.

Третьей женой и главной музой его жизни стала Марина Влади. Они были вместе 10 лет.

У выдающегося артиста Андрея Миронова было две жены. Первая – Екатерина Градова подарила ему дочь.

А вторая – Лариса Голубкина была с ним до смерти. Обе они были актрисами.

Александр Абдулов тоже дважды был женат. Первой его любовью стала актриса Ирина Алферова.

Второй женой была Юлия Мешина. У Абдулова, как и у Миронова, двое дочерей. Одна родная и одна приемная.

Напомним, что тайная внучка Высоцкого выросла и поразила сходством с музой поэта: гены не обманешь.

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