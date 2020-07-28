Дети легендарных советских актеров часто страдали от недостатка внимания. Несмотря на это, многие из них пошли по стопам своих родителей
Politeka.net узнавала, как сегодня выглядят дети звезд советского кино, и кто из них продолжил карьеру своих родителей.
У легендарного актера Андрея Миронова две дочки: одна родная Мария Миронова, а вторая приемная – Мария Голубкина. Обе девушки стали актрисами. При чем, довольно успешными. Кроме этого, у Миронова есть внук Андрей, который также стал актером.
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У известного актера и исполнителя Владимира Высоцкого два сына – Аркадий и Никита. Аркадий пробовал сниматься, но слава не была к нему благосклонной. У Никиты карьера чуть более успешная, но до знаменитого отца им очень далеко.
У актера Юрия Никулина остался один сын Максим. Он известен как журналист и телеведущий. Внешне он не похож на своего звездного отца.
Георгий Вицин воспитывал дочку Наталью. Известно, что она живет в квартире отца и ведет скрытный образ жизни.
У Михаила Боярского выросли очень успешные дети. Сын Сергей стал депутатом Госдумы, а дочка Елизавета – одной из самых востребованных российских актрис.
А вот у Людмилы Гурченко с дочкой Марией были сложные отношения на протяжении всей жизни. Несколько лет назад она умерла.
Напомним, что постаревший Боярский напугал внешним видом, в сеть слили редкие фото: как сегодня выглядит Д’Артаньян.
Как сообщала Politeka, тайная внучка Высоцкого выросла и поразила сходством с музой поэта: гены не обманешь.
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