Актриса студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна влаштувала фотосесію на природі показала, як любить Україну

Вона опублікувала серію фото на своїй сторінці в "Инстаграме", передає Politeka.net.

Знаменитість присвятила пост своїй батьківщині. Вона заявила, що ні на що не готова проміняти Україну.

"Чесно скажу, дуже люблю УКРАЇНУ! Ось правда. Не хочу жити в іншій країні! Хочу їздити за кордон відпочивати, але не жити там🤷🏼‍♀️. А як у Вас з цим?! Хотіли б переїхати в інше місце? Якщо так, то куди?)", - пише Катерина Нікітіна.

Дівчина влаштувала фотосесію в полі серед соняшників. Вона одягла обтягуючі шорти і короткий рожевий топ, який підкреслив її бюст. Зірка "Жіночого кварталу" позує поруч з квітами і променисто посміхається, демонструючи своє прекрасний настрій. Варто відзначити, що всі соняшники повернені в бік Каті, наче до сонця. Таке враження, що красуня спокусила навіть квіти.

Раніше Катерина Нікітіна сфотографувалася на вулиці без білизни і засвітила зайве. На опублікованих знімках дівчина позує в одній футболці і явно помітно, що під нею немає бюстгальтера. А от обличчя знаменитість вирішила прикрити за допомогою великих очок. Вона поділилася, що на цьому тижні почалися зйомки "Жіночого кварталу".

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