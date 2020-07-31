Клієнти не можуть добитися повернення власних грошей від ПриватБанку

Про це йдеться у негативному відгуку, який був оприлюднений на тематичному сайті Мінфін.

За словами клієнта, його дружина через термінал ПриватБанку намагалася поповнити йому картку, але гроші так і не були зараховані.

"..Зробила переказ коштів на мій рахунок (ПриватБанк) у розмірі 1500 грн, кошти не надійшли. За період з 24 по 30 липня було декілька заповнених заявок по даному питанню, але оператори посилали все кудись (то жінка мала подати заявку, то я і т.д.). Вчора вияснили оператори ПриватБанку, що кошти у розмірі 1000 грн були зараховано на моє ім'я в А-Банк, де 500 грн ніхто не знає", - зазначив він.

Чоловік також не розуміє, як могли зникнути гроші і чому йому теперь треба звертатися до іншого банку та вимагати повернення коштів.

"Для того щоб мені зарахували кошти на рахунок ПриватБанку потрібно звернутись до А-Банку та написати заяву. Я не розумію, для чого ганяти клієнта, якщо проблема явно ПриватБанку. Таке відношення до клієнта є неприпустимим. Нікому не рекомендую користуватись Терміналом ПриватБанку, а якщо користуєтесь то може бути і у Вас така проблема", - резюмував він у відгуку на порталі Мінфін.

"Зауважимо, що операція проводиться виключно за реквізитами, що вказуються при створенні платежу. При зверненні до підтримки вашій дружині надали достовірну інформацію", - відповів співробітник ПриватБанку на скаргу.

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