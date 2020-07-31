Клиенты не могут добиться возврата собственных денег от Приватбанка

Об этом говорится в отрицательном отзыве, который был обнародован на тематическом сайте Минфин.

По словам клиента, его жена через терминал Приватбанка пыталась пополнить ему карточку, но деньги так и не были зачислены.

Выяснилось, что часть денег всплыла в другом банке.

"..Сделала перевод средств на мой счет (ПриватБанк) в размере 1500 грн, средства не поступили. За период с 24 по 30 июля было несколько заполненных заявок по данному вопросу, но операторы посылали все куда-то (то женщина должна подать заявку, то я и т.д.). Вчера выяснили операторы Приватбанка, что средства в размере 1000 грн были зачислены на мое имя в А-Банк, где 500 грн никто не знает", - отметил он.

Муж также не понимает, как могли исчезнуть деньги и почему ему теперь надо обращаться в другой банк и требовать возврата средств.

"Для того чтобы мне зачислили средства на счет Приватбанка нужно обратиться к А-Банку и написать заявление. Я не понимаю, для чего гонять клиента, если проблема явно Приватбанка. Такое отношение к клиенту недопустимо. Никому не рекомендую пользоваться Терминалом Приватбанка, а если пользуетесь, то может быть и у Вас такая проблема", - резюмировал он в отзыве на портале Минфин.

"Заметим, что операция проводится исключительно по реквизитам, которые указываются при создании платежа. При обращении к поддержке вашей жене предоставили достоверную информацию", - ответил сотрудник Приватбанка на жалобу.

Напомним, ПриватБанк меняет условия, оплата покупок обернулась проблемой: "Минус 20 тысяч гривен".

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