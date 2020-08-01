Скандальная украинская телеведущая Ольга Фреймут нарвалась на критику украинских женщин
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм телеведущая опубликовала топ-7 особенностей своего стиля. Некоторые пункты вызвали критику ее поклонников.
«Никогда не покупаю одежду с пометками «final sale». Это в основном то, что никому не подошло. И низкая цена - не причина покупать лишнее», - отметила Фреймут.
Кроме этого она заявила, что старается выбирать однотонную одежду, имеет хорошие платья, которые можно носить много лет. По словам Фреймут, она сдает в химчистку те вещи, которые нельзя стирать.
«Знаю, химчистка - удовольствие не для экономных, но это единственный выход спасти гардероб», - подметила звезда.
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Пятым правилом Фреймут является игнор трендов. Она предпочитает не покупать платья, которые носят все. Большинство вещей телеведущей можно комбинировать как минимум с тремя единицами из гардероба.
«Не копирую стиль дочери…Нет ничего хуже, чем пьяная женщина, или та, которая молодится», - завершила перечень своих правил Фреймут.
За два часа ее пост собрал более 5 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу негативных отзывов.
«Не у всех есть деньги покупать из новой коллекции», «Конечно, это все «золотые» правила, но мне навеяло какими-то ограничениями», «Каждому свое», «А что плохого в том, что никому не подошло?)», «Оленька, Вы конечно молодец. Но это уже закат жанра», - пишут люди.
Напомним, что Ольга Фреймут наплевала на скромность и устроила без лифчика эффектную фотосессию: "Неожиданно...".
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