Популярна російська телеведуча Настя Івлеєва є зразком для наслідування для мільйонів дівчат
Як передає Politeka.net, за красунею стежить понад 17 млн осіб. Так як Настя приділяє багато уваги моді і трендам, її образи відразу ж прагнуть повторити. Втім, багато з них досить легко втілити в життя.
На одній з фотосесій Івлеєва приміряла образ Мерилін Монро. Образ легендарної актриси намагалися повторити сотні дівчат. Звичайно, для цього лука знадобиться біле волосся. Втім, можна використовувати і перуку.
Щоб повторити яскравий образ спокусливої Івлеєвої, досить зробити мокру укладку і зачесати волосся назад. Повторити макіяж зірки буде нескладно.
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Досить часто Івлеєва публікує фото, на яких позує в простому повсякденному одязі. Але навіть так вона виглядає дуже модно. Так, на одному з фото, де Івлеєва була одягнена у спортивний костюм, вона доповнила образ косинкою.
Ще на одному знімку красуня сиділа в простій білій майці, а на голові зробила модні ріжки. Повторити таку зачіску в домашніх умовах не складе труднощів.
Один з останніх яскравих образів зірки включає мініатюрний топ і яскраві квітчасті штани. Волосся на голові співачка випрямила.
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