Популярна російська телеведуча Настя Івлеєва є зразком для наслідування для мільйонів дівчат

Як передає Politeka.net, за красунею стежить понад 17 млн осіб. Так як Настя приділяє багато уваги моді і трендам, її образи відразу ж прагнуть повторити. Втім, багато з них досить легко втілити в життя.

На одній з фотосесій Івлеєва приміряла образ Мерилін Монро. Образ легендарної актриси намагалися повторити сотні дівчат. Звичайно, для цього лука знадобиться біле волосся. Втім, можна використовувати і перуку.

Щоб повторити яскравий образ спокусливої Івлеєвої, досить зробити мокру укладку і зачесати волосся назад. Повторити макіяж зірки буде нескладно.

Досить часто Івлеєва публікує фото, на яких позує в простому повсякденному одязі. Але навіть так вона виглядає дуже модно. Так, на одному з фото, де Івлеєва була одягнена у спортивний костюм, вона доповнила образ косинкою.

Ще на одному знімку красуня сиділа в простій білій майці, а на голові зробила модні ріжки. Повторити таку зачіску в домашніх умовах не складе труднощів.

Один з останніх яскравих образів зірки включає мініатюрний топ і яскраві квітчасті штани. Волосся на голові співачка випрямила.

Нагадаємо, що Івлеєва з «Орла і Решки» підірвала мережу новим відео, затьмаривши Дуа Ліпу: «Бузова в запій піде».

Як повідомляла Politeka, Івлеєва з «Орла і Решки» без сорому показала, на що витрачає мільйони: "Настюха, ти це заслужила".

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