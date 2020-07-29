Російська телеведуча Настя Івлеєва, відома по шоу "Орел і Решка" не завжди була блондинкою

Як передає Рoliteka.net, до переїзду у Москву красуня була брюнеткою, в якій сьогодні важко впізнати Настю, до якої звикли мільйони шанувальників. Як відомо, 29-річна артистка починала свою кар'єру зі смішних відео в Instagram, які і зробили її дуже популярною. Свій блог вона завела в 2013 році.

Сьогодні у Івлеєвої понад 17 мільйонів підписників, хоча взимку 2019 року їх налічувалося лише 11 мільйонів. Вона успішна не тільки як блогер, але також як ведуча власних проектів. Крім цього, зірка добре заробляє на рекламі.

Варто відзначити, що широко відомою артистку зробила участь у проекті «Орел і решка». Настя стала однією з найбільш улюблених ведучих цієї передачі. Її настільки любили, що днями шанувальники своєю активністю добилися повернення телеведучої в проект. Івлеєва пообіцяла, що повернеться в шоу на один сезон.

До речі, під час участі в шоу Івлеєва виглядала набагато миліше, ніж зараз. У дівчини було дуже світле волосся з платиновим відтінком, вона не експериментувала із зовнішністю, а професійний макіяж робив її зовнішність неперевершеною.

В 2019 році Івлеєва вийшла заміж за репера Елджея.

Нагадаємо, що Івлеєва спотворила обличчя косметикою і вразила новим відео: «Ось це тріснула».

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