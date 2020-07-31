Украинцы абитуриенты показали рекордные результаты после прохождения ВНО-2020

Как пишет Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Департамента образования Харькова.

Сообщается, что сразу 25 местных выпускников получили 200-бальные результаты внешнего независимого оценивания в текущем году.

В пресс-службе Департамента отметили, что абитуриенты представляют 16 учебных заведений города Харькова. Кроме того, 200 баллов сразу по двум основным дисциплинам (математика и физика) получила выпускница Харьковского физико-математического лицея №27.



Максимальные баллы были набраны по следующим предметам: по математике - 13, физике - 4, английского языка - 4, биологии - 3, истории - 1, химии - 1.



Подчеркивая, в пресс-службе Департамента образования добавили, что в течение последних трех лет высокие результаты демонстрируют выпускники физико-математического лицея №27, УВК №45 «Академическая гимназия», гимназий №46, 47, 152, лицея №173, специализированных школ №11, 16, 62 , 119, 132, общеобразовательных школ №51 и 113, а также трех частных учреждений - «Авторская школа Бойко», «Очаг» и «Ангстрем».

Ранее мы рассказывали о новых условиях поступления в вузы. В частности, были установлены минимальные баллы, необходимые для поступления на бюджет в украинские вузы.

Если абитуриенты хотят поступить на специальности фармация, промышленная фармация, то минимальный балл должен составлять не менее 130 баллов.

Что касается специальностей право, публичное управление, международные отношения, то здесь минимальный балл на уровне 140.

На медицинские специальности минимальный балл сертификатов из второго и третьего предметов ВНО должен составлять не менее 150 баллов.

Напомним, поступление украинцев в вузы без тестирования, появился важный документ.

Как сообщала Politeka, абитуриенты останутся без сертификатов ВНО, кому не повезет.

Также Politeka писала, что абитуриенты получат большие выплаты за результаты тестов, «до 100 тысяч гривен».