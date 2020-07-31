Головні новини цього тижня, які ви могли пропустити

Війська Білорусі підняті по тривозі і перекидаються до кордону РФ

По всій Білорусі відбувається масове перекидання військ

Повідомляється, що екстрено перекидаються внутрішні війська, а також десантники і прикордонники для того, щоб посилити прикриття кордонів з Росією.

Також надійшла інформація про те, що в країні будуть більш ретельно перевіряти учасників масових зібрань.

Потужний ураган обрушився на Україну, кадри негоди

У Горохівському районі Волинської області негода пошкодила лінію електропередач

Зазначається, що в центрі зазначеного району одну з великих ів через сильний вітер розірвало навпіл. "Постраждала" звалилася на найближчі авто, ніхто не постраждав.

Крім цього, без електрики залишилися 52 населені пункти. Пошкоджені дахи і будівлі об'єктів соціальної структури.

Зникненню Зеленської після хвороби знайшли пояснення

Українцям не варто втручатися в особисте життя Володимира та Олени Зеленських, так як це їхня особиста справа

Таку думку озвучив журналіст Сергій Лямець.

Відповідаючи на запитання інтерв'юера про те, чому Олена Зеленська не з'являється на публіці після хвороби, журналіст відповів:

"Ця ситуація пов'язана з особистим життям президентської пари, і ми туди не повинні сунути свої руки і погляди", - вважає він.

Стрибок курсу долара до 30 гривень, термінова заява Мінекономіки

Мінекономіки опублікувало відносно позитивний прогноз по курсу долара в Україні

Так, в Кабінеті міністрів прогнозують, що обмінний курс долара в 2021 році становитиме 29,1 гривень/$, на кінець року - 28,8 грн/$.

Про це йдеться в проекті Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки", який був підготовлений Мінекономіки.

Українці можуть не розраховувати на зняття карантину, в Моз озвучили терміни

Дев'ять областей України не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину

Відповідна інформація розміщена на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з аналітичними даними за різними критеріями, точно триватиме карантин у Закарпатській, Львівській, Волинській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

У міністерстві зазначили, що рішення про посилення протиепідемічних заходів може бути скасовано не раніше ніж через сім днів з дня його прийняття з урахуванням результатів оцінювання поточної епідемічної ситуації в регіоні.

Нагадаємо, що Пенсійний фонд попередив українців про доленосне рішення по пенсіях, хто залишиться без грошей.

Як повідомляла Politeka, українцям назвали умови для виходу на пенсію в 45 років: "Гроші отримають лише..."

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