Главные новости этой недели, которые вы могли пропустить

Войска Беларуси подняты по тревоге и перебрасываются к границе РФ

По всей Беларуси происходит массовая переброска войск

Сообщается, что экстренно перебрасываются внутренние войска, а также десантники и пограничники для того, чтобы усилить прикрытие границ с Россией.

Также поступила информация о том, что в стране будут более тщательно проверять участников массовых собраний.

Мощный ураган обрушился на Украину, кадры непогоды

В Гороховском районе Волынской области непогода повредила линию электропередач

Отмечается, что в центре указанного района одну из больших ив из-за сильного ветра разорвало пополам. "Пострадавшая" рухнула на ближайшие авто, никто не пострадал.

Помимо этого, без электричества осталось 52 населенных пункта. Повреждены крыши и здания объектов социальной структуры.

Пропаже Зеленской после болезни нашли объяснение

Украинцам не стоит вмешиваться в личную жизнь Владимира и Елены Зеленских, так как это их личное дело

Такое мнение озвучил журналист Сергей Лямец.

Отвечая на вопрос интервьюера о том, почему Елена Зеленская не появляется на публике после болезни, журналист ответил:

"Эта ситуация связана с личной жизнью президентской пары, и мы туда не должны сунуть свои руки и взгляды", - считает он.

Скачок курса доллара до 30 гривен, срочное заявление Минэкономики

Минэкономики опубликовало относительно позитивный прогноз по курсу доллара в Украине

Так, в Кабинете министров прогнозируют, что обменный курс доллара в 2021 году составит 29,1 гривен/$, на конец года - 28,8 грн/$.

Об этом говорится в проекте "Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы", который был подготовлен Минэкономики.

Украинцы могут не рассчитывать на снятие карантина, в Минздраве озвучили сроки

Девять областей Украины не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина

соответственная информация размещена на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно аналитическим данным по разным критериям, карантин точно продлится в Закарпатской, Львовской, Волынской, Тернопольской и Черновицкой областях.

В министерстве отметили, что решение об усилении противоэпидемических мероприятий может быть отменено не ранее чем через семь дней со дня его принятия с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

Напомним, что Пенсионный фонд предупредил украинцев о судьбоносном решении по пенсиям, кто останется без денег.

Как сообщала Politeka, украинцам назвали условия для выхода на пенсию в 45 лет: "Деньги получат лишь..."

Также Politeka писала, что выйти на пенсию окажется невозможно, под ударом окажутся тысячи: Через года...