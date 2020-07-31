Войска Беларуси подняты по тревоге и перебрасываются к границе РФ
По всей Беларуси происходит массовая переброска войск
Сообщается, что экстренно перебрасываются внутренние войска, а также десантники и пограничники для того, чтобы усилить прикрытие границ с Россией.
Победительница "Евровидения" Кончита Вурст без одежды произвела фурор: «Уххх, целую твои…»
Мощный ураган обрушился на Украину, кадры непогоды: "ветер разорвал пополам..."
Бесстыжая Асмус разделась до пояса, показав, что потерял Харламов: топ горячих образов актрисы
Онкобольного сына Виктора Павлика перевели в хоспис, крик души матери: "Мне пришлось стать..."
Также поступила информация о том, что в стране будут более тщательно проверять участников массовых собраний.
Мощный ураган обрушился на Украину, кадры непогоды
В Гороховском районе Волынской области непогода повредила линию электропередач
Отмечается, что в центре указанного района одну из больших ив из-за сильного ветра разорвало пополам. "Пострадавшая" рухнула на ближайшие авто, никто не пострадал.
Помимо этого, без электричества осталось 52 населенных пункта. Повреждены крыши и здания объектов социальной структуры.
Пропаже Зеленской после болезни нашли объяснение
Украинцам не стоит вмешиваться в личную жизнь Владимира и Елены Зеленских, так как это их личное дело
Такое мнение озвучил журналист Сергей Лямец.
Отвечая на вопрос интервьюера о том, почему Елена Зеленская не появляется на публике после болезни, журналист ответил:
"Эта ситуация связана с личной жизнью президентской пары, и мы туда не должны сунуть свои руки и взгляды", - считает он.
Скачок курса доллара до 30 гривен, срочное заявление Минэкономики
Минэкономики опубликовало относительно позитивный прогноз по курсу доллара в Украине
Так, в Кабинете министров прогнозируют, что обменный курс доллара в 2021 году составит 29,1 гривен/$, на конец года - 28,8 грн/$.
Об этом говорится в проекте "Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы", который был подготовлен Минэкономики.
Украинцы могут не рассчитывать на снятие карантина, в Минздраве озвучили сроки
Девять областей Украины не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина
соответственная информация размещена на сайте Министерства здравоохранения.
Согласно аналитическим данным по разным критериям, карантин точно продлится в Закарпатской, Львовской, Волынской, Тернопольской и Черновицкой областях.
В министерстве отметили, что решение об усилении противоэпидемических мероприятий может быть отменено не ранее чем через семь дней со дня его принятия с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.
Напомним, что Пенсионный фонд предупредил украинцев о судьбоносном решении по пенсиям, кто останется без денег.
Как сообщала Politeka, украинцам назвали условия для выхода на пенсию в 45 лет: "Деньги получат лишь..."
Также Politeka писала, что выйти на пенсию окажется невозможно, под ударом окажутся тысячи: Через года...