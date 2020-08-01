Українські артистки Ірина Сопонару та Еліна Мбані, які прославилися завдяки участі у проектах «Квартал 95», блиснули неймовірними фігурами
На сторінці Ірини Сопонару в Instagram з'явилося спільне фото дівчат з заходу, передає Politeka.net. Обидві красуні, які відомі своєю неймовірною худобою, засвітили молоді пружні тіла в розкішних сукнях. Так як фото було чорно-біле, неможливо розглянути колір сукні, але видно, що обидва вони досить відверті.
На фото видно тендітні плечі зірок і тонкі ключиці.
«Дівчатка від Марти Адамчук», - підписала знімок Ірина, зазначаючи, що їх фотографувала колега.
За годину фото зібрало більше 3 тисяч лайків. В коментарях дівчатам залишили масу компліментів.
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«Інь-Ян», «Красуні», «Вау», «Завидні холостячки», «Як завжди вогонь», - пишуть користувачі мережі.
Раніше ми писали, що у «Жіночому кварталі» кожна актриса виконує відведену їй роль. Є провідні актриси, а є дівчата, які найчастіше виступають у масовці. Також у шоу є чотири вокалістки, які частіше співають, ніж виступають в мініатюрах.
Ірина Сопонару є однією з провідних зірок. Крім роботи у «Жіночого кварталі» вона також замінила Олену Кравець в шоу Чисто NEWS.
Нагадаємо, що пустотливі красуні з "Квартал 95" показали, як розважаються влітку: топ самих жарких фото.
А ще Politeka писала, що Ірина Сопонару вбралася в мережива і звела з розуму: «Богиня, прям очі сліпнуть».
Також Politeka повідомляла, що Ірина Сопонару звела з розуму забороненими кадрами в розстебнутій сорочці: «Ух яка».