До чого ж гарні

Українські артистки Ірина Сопонару та Еліна Мбані, які прославилися завдяки участі у проектах «Квартал 95», блиснули неймовірними фігурами

На сторінці Ірини Сопонару в Instagram з'явилося спільне фото дівчат з заходу, передає Politeka.net. Обидві красуні, які відомі своєю неймовірною худобою, засвітили молоді пружні тіла в розкішних сукнях. Так як фото було чорно-біле, неможливо розглянути колір сукні, але видно, що обидва вони досить відверті.

На фото видно тендітні плечі зірок і тонкі ключиці.

«Дівчатка від Марти Адамчук», - підписала знімок Ірина, зазначаючи, що їх фотографувала колега.

За годину фото зібрало більше 3 тисяч лайків. В коментарях дівчатам залишили масу компліментів.

«Інь-Ян», «Красуні», «Вау», «Завидні холостячки», «Як завжди вогонь», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що у «Жіночому кварталі» кожна актриса виконує відведену їй роль. Є провідні актриси, а є дівчата, які найчастіше виступають у масовці. Також у шоу є чотири вокалістки, які частіше співають, ніж виступають в мініатюрах.

Ірина Сопонару є однією з провідних зірок. Крім роботи у «Жіночого кварталі» вона також замінила Олену Кравець в шоу Чисто NEWS.

Нагадаємо, що пустотливі красуні з "Квартал 95" показали, як розважаються влітку: топ самих жарких фото.

А ще Politeka писала, що Ірина Сопонару вбралася в мережива і звела з розуму: «Богиня, прям очі сліпнуть».

Також Politeka повідомляла, що Ірина Сопонару звела з розуму забороненими кадрами в розстебнутій сорочці: «Ух яка».