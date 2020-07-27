Зірка студії «Квартал 95» Ірина Сопонару попозувала для своєї колеги Марти Адамчук в спокусливому міні

Зірки «Жіночого Кварталу» влаштували гламурну фотосесію прямо у під'їзді. Як повідомляє Politeka.net, Сопонару поділилася отриманими знімками у себе в Instagram.

Адамчук часто виступає в ролі фотографа для своїх подруг з «Кварталу», і цей випадок не став винятком. Так, вона сфотографувала Сопонару позуючою у під'їзді. На одному зі знімків красуня стоїть на сходах і зухвало дивиться вниз. На ній спокусливе міні і чорна сорочка.

Ще на одному фото можна побачити, що Сопонару вирішила розстебнути сорочку, засвітивши ліфчик в горошок.

Свій стильний образ красуня доповнила масивними прикрасами у вигляді ланцюгів і розпущеним волоссям.

Шанувальники тут же взялися коментувати фото.

«Уххх яка», «Ируся, ти як завжди неперевершена! Успіхів!», «Комсомолка спортсменка красуня», «Крута блондинка», «Красуня», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Сопонару поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram знімком в білій річної сорочці, майці і брюках.

Образ доповнює досконалий макіяж, який підкреслює природну красу актриси.

«Найприємніша частина неділі – це потрапити в об'єктив до нашої талановитої @marta_adamchuk», – підписала знімок Сопонару.

Автор фото тут же відреагувала, написавши, що Ірина – кращий стимул не їсти цукерки.Не поскупилися на компліменти та інші передплатники артистки.

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