Популярна українська хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona прийняла виклик від колеги по цеху і візьме участь в "Танцях із зірками"

Про це повідомляє Politeka.net.

Про своє рішення співачка подумала грунтовно і все-таки порадує своїх шанувальників на відомому шоу талантів.

"Я приймаю виклик від Дмитра Танковича. Позитив, давай без негативу, тому що ти - наступний", - розповіла Alyona Alyona.

За словами українки, раніше вона не мала схильності до танців і для неї це нове випробування.

"Це новий досвід для мене. Хочеться себе відчувати і довести, що пампушки можуть все. Я сподіваюся, що буду виглядати органічно в усіх стилях, тому що маю внутрішній стрижень, мені є що розповісти глядачам", - іронічно повідомила Олена.

Далеко від камер артистка розповіла про те, що танцювального досвіду як такого немає.

"У школі в класі ходила на танцювальний гурток і вивчала вальс. Це все, що я вмію з танців. У цьому сезоні я спробую в силу можливостей свого організму показати всьому світу, що все можливо", - вважає виконавиця.

Вже відомо, що на "Танці з зірками" вже готовий Олег Винник, Надія Мейхер, Санта Дімопулос, а також Тарас Цимбалюк, Даша Петрожіцкая, Юлія Саина і Дмитро Танкович.

Суддями проекту виступлять такі особистості як Влад Яма, Катерина Кухар та Григорій Чапкіс. Показ першого шоу заплановано на початок осені.

Нагадаємо, Схудла Alyona Alyona здивувала зовнішністю і розкрила секрети своєї дієти: "Фрукти замінити ..."

Як повідомляла Politeka, Alyona Alyona приголомшила першими результатами схуднення, пампушки скоро не буде: "Топимо жир!"

Також Politeka писала, що співачка Alyona Alyona показала, який бєспрєдєл твориться в українців під носом: "поки наша поліція буде ..."