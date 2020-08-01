Популярний російський співак Сергій Лазарєв показав себе у всій красі, розстебнувши сорочку

Як повідомляє Politeka.net, зірка опублікував пікантні фото на своїй сторінці в "Instagram".

На чорно-білому знімку Сергій Лазарєв позує в чорній сорочці і брюках. Він розстебнув кілька ґудзиків і оголила свої груди. Щоб зробити кадр ще більш спокусливим, співак взявся руками за комір і млосно посотрел в камеру, мужньо випнувши підборіддя.

Користувачі соцмережі прокоментували зовнішній вигляд Лазарєва, залишивши багато компліментів. Варто відзначити, що співачка Ані Лорак, якій приписують роман з виконавцем, упустила свій шанс однією з перших оцінити новий знімок.

"Вбивча естетика 💥💥💥😍😍😍"; "Який шикарний!!😻"; "Несіть вогнегасник, як кажуть"; "Це занадто вогненно!🔥"; "Після таких фото ранок справді добрий 😍❤️"; "Чорно-біла естетика! Чертовски хороший!"; "Вай, який гарячий 🔥🔥🔥"; "Ваййй боже як гарний, це не тільки ранок добрий, але і день, і вечір, адже ти таке сонце ❤️❤️❤️"; "А навіщо ви такий сексуальний?"; "Вогонь🔥 Навіщо так красиво?😍 Шикарний чоловік, викрадач жіночих сердець😍❤️", - пишуть коментатори.

Нагадаємо, розпатлана Лорак похвалилася розвагами з колишньою коханкою Лазарєва: "Які гаряченькі".

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