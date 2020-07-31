Навіть якщо курс долара злетить до 50 гривень/$, українці не зможуть масово купувати валюту

Таку думку в ефірі телеканалу Україна 24 озвучив аналітик Віктор Скаршевський, передає Politeka.net.

За його словами, різкий стрибок курсу долара зараз малоймовірний, але навіть на тлі можливих прогнозів про серйозне подорожчання валюти до 30 або 50 гривень/$, українці не зможуть почати масово бігти в обмінники.

Скаршевський не сумнівається, що масового обміну гривні на валюту не буде, адже на цей процес прямо впливає можливості людей, їх добробут і грошові запаси, які внаслідок кризи та карантину помітно знизилися.

"Зараз в даний момент причин для різкої девальвації гривні немає. І це також відбито в прогнозі Мінекономіки. До речі, якщо ще в квітні уряд розраховував середньорічний курс долара на 2020 рік в середньому 29 гривень, то зараз вже в оновленому прогнозі 27 гривень за долар. Тобто переглянули у бік зміцнення. І далі в наступному році середній курс прогнозується 29.10 грн/дол, через рік 29.30 грн/дол і так далі. Я вважаю, що це більш-менш реально", - озвучив аналітик свій прогноз по валюті.

Скаршевський також припустив, що скоро українці будуть вибудовуватися в чергу перед обмінниками, щоб продати валюту, адже через карантин багато хто залишилися без роботи.

"Те, що в останні тижні сталася деяка девальвація - це передусім були спекулятивні очікування на ринку. Зараз поступово гривня знову почала зміцнюватися", - резюмував експерт в ефірі телеканалу.

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Експерти не сумніваються, що ослаблення національної валюти на цьому тижні продовжиться. Однак, курс долара буде набирати в ціні більш плавно, ніж в останні півмісяця.

За словами аналітика Олександра Охріменка, якщо НБУ не забезпечить міжбанківський ринок достатньою кількістю валюти, то курс долара може зрости до 28,5 грн/$. При цьому він упевнений, що долар по 30 гривень спровокує нову хвилю інфляції в країні.

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