Даже если курс доллара взлетит до 50 гривен/$, украинцы не смогут массово покупать валюту

Такое мнение в эфире телеканала Украина 24 озвучил аналитик Виктор Скаршевский, передает Politeka.net.

По его словам, резкий скачок курса доллара сейчас маловероятен, но даже на фоне возможных прогнозов о серьезном подорожании валюты до 30 или 50 гривен/$, украинцы не смогут начать массово бежать в обменники.

Скаршевский не сомневается, что массового обмена гривны на валюту не будет, ведь на этот процесс прямо влияет возможности людей, их благосостояние и денежные запасы, которые вследствие кризиса и карантина заметно снизились.

"Сейчас в данный момент причин для резкой девальвации гривны нет. И это также отражено в прогнозе Минэкономики. Кстати, если еще в апреле правительство рассчитывало среднегодовой курс доллара на 2020 год в среднем 29 гривен, то сейчас уже в обновленном прогнозе 27 гривен за доллар. То есть пересмотрели в сторону на укрепление. И дальше в следующем году средний курс прогнозируется 29.10 грн/долл, через год 29.30 грн/долл и так далее. Я считаю что это более-менее реально", - озвучил аналитик свой прогноз по валюте.

Скаршевский также предположил, что скоро украинцы будут выстраиваться в очередь перед обменниками, чтобы продать валюту, ведь из-за карантина многие остались без работы.

"То, что в последние недели произошла некоторая девальвация - это прежде всего были спекулятивные ожидания на рынке. Сейчас постепенно гривна начала опять укрепляться", - резюмировал эксперт в эфире телеканала.

Ранее мы рассказывали о скачке курса доллара до отметки в 30 гривен.

Эксперты не сомневаются, что ослабление национальной валюте на этой неделе продолжится. Однако, курс доллара будет набирать в цене более плавно, чем в последние полмесяца.

По словам аналитика Александра Охрименко, если НБУ не обеспечит межбанковский рынок достаточным количеством валюты, то курс доллара может вырасти до 28,5 грн/$. При этом он уверен, что доллар по 30 гривен спровоцирует новую волну инфляции в стране.

Напомним, что доллар резко пошел вверх, худшие прогнозы начинают сбываться: "после заявления Зеленского...".

Как сообщала Politeka, доллар внезапно замер, НБУ дал новый жесткий прогноз по евро: что будет с курсом валют.

Также Politeka писала, что доллар рванет вверх, гривну ждет серьезный удар: что будет с курсом валют в последние дни июля.