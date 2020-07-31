Українська співачка Тіна Кароль показала чуттєве фото, позуючи в новому образі

Після того, як жорсткі рамки карантину були зняті, Тіна приступила до зйомок і вже встигла представити серію кадрів у звичних нарядах - коротких сукнях з акцентом на стрункі ноги, сукнях довжини міді з вирізами на животі і блискучих костюмах, що підкреслюють її підтягнуту фігуру.

В цей раз звезда вирішила поділитися новим фото з останньої фотосесії, акцент якого був зроблений не на її одязі, а на обличчі. З легким макіяжем і нюдовой помадою на губах, артистці вдалося привернути увагу шанувальників відразу ж після того, як фото було опубліковано.

Ось що написали фанати Кароль під постом в соціальній мережі Instagram:

«Незаконно красива! 😍😍😍», «♥️ QUEEN!», «Lovee😍💕», «Хороша🔥», «Неймовірна 🤤🤍», «Нереальна❤️», «Чарівна🍧🍡🤍», «Погляд...... 😍💔», «Вааауу😻❤️», «Доброго ранку Тіна Кароль❤», «Доброго ранку, красуне наша 😘», «Such a beauty», - пишуть користувачі.

До цього артистка в природному вигляді в гримерці підкорила фанатів своєю природною красою. Справа в тому, що зовнішній вигляд співачки багатьох шанувальників мотивує вести здоровий спосіб життя і доглядати за собою, також, як і артистка.

Дуже часто фанати цікавляться тим, що саме робить Тіна по догляду за собою.

Так, зазвичай головний акцент в макіяжі Тіни – червоні губи, які вже давно стали головною б'юті-візитівкою співачки. Тіна навіть випустила свою власну губну помаду зі своїм ідеальним відтінком червоного.

А на новому кадрі в природному образі без макіяжу та прикрас Тіна виглядала по-домашньому мило, що відразу відзначили шанувальники.

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