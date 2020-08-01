Українська шоувумен травесті-діва Монро похвалилася своїми найяскравішими образами

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала добірку фото на своїй транице в соцмережі "Instagram".

"Свайпайте, дивіться та Насолоджуйтесь🤗 і тільки спробуйте сказати, що я не VOGUE🙈. До речі, наближається вересень, а значить знову серпень буде місяцем спогадів. Костюми покажу, архівні відео, фото, історії", - підписала Монро.

Травесті-діва виклала відразу дев'ять архівних образів, в яких вона з'являлася на різних світських заходах. Всі вони вийшли яскравими, запам'ятовуються і епатажними.

На першому фото Монро позує у джинсовій куртці і прозорій спідниці, частина якої добре закриває тільки зону бікіні. Вона повісила Через плече невелику чорну сумочку, яка доповнила образ. На другому знімку шоувумен красується з пишними довгими волоссям, у шкіряній куртці-шкірянці з поясом і чорній міні-сукні. Для цього образу вона взяла картату коричневу сумку.

Третій образ вийшов яскравим і в чомусь навіть моторошним. Монро вбралася в чорну сукню з блискітками і червоними квітами, хутряну жилетку і червоні чобітки. Голову красуні прикрашає діадема з чорними і червоними кольорами, а в руках - чорна сумка. Четвертий спосіб: рожевий піджак з рясним декором, стилізований під фрак, коротке чорне плаття, високі чоботи і досить великий портфель. На п'ятому фото Монро позує в мішкуватому сукню, подпоясанном шнурком. Її прямі волосся падають на плечі, на шиї красується велике намисто, а в руках - велика сумка.

Для шостого образу Монро наділу синє плаття до колін з яскравим червоним поясом і не менш яскравою сумочкою. На сьомому фото шоувумен варто в хутряній жилетці і блискучий синій сукні з розрізом попереду. Для іншого способу знаменитість стала рудою. Вона одягла коротку вільний сукня з розрізами на стегнах, яке доповнило довге намисто з серцем. На останньому знімку Монро відображена в леопардових лосинах, в лостнящемся бірюзовій сукні, під яким видно чорний топ. Вона зробила зачіску під платиновий блонд з чорними пасмами.

Користувачі соціальної мережі оцінили підбірку фото в коментарях:

"Монро 🔥 ти вогонь"; "Вау! Красуня на всі 100%"; "Останній перуку просто бомба!"; "Монро як наливне яблучко 🤗"; "Дуже ефектна❤️😍🥰"; "Завжди на стилі💋💋💋"; "10 фото і не схоже що це ви) на 9 оч схожа на Ірину Білик)"; "На 4ий Таїсія Повалій".

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