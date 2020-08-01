Популярна фітнес-модель Сьюзі Кортез, яку визнали господинею найкрасивіших сідниць світу, здивувала новим образом в купальнику

Як повідомляє Politeka.net, пікантне фото з'явилося в соціальній мережі "Instagram".

Завдяки тренуванням Сьюзі Кортез отримала струнке і мускулисте тіло, яке не соромиться показати своїм шанувальникам в самих відвертих вбраннях. На цей раз модель одягла червоний купальник-боді з зав'язками на талії. Він вигідно підкреслив бюст дівчини і оголив її плоский животик. В кадр також потрапили пружні стегна красуні, які привертають увагу завдяки вдалому ракурсі. Спокусливий образ довершила капелюх з широкими полями і сонцезахисні окуляри.

На фото Сьюзі Кортез позує біля вікна і щось розглядає, знявши окуляри. Вона злегка прочинила рот і поклала руку на талію, неначе збирається розв'язати шнурок.

Користувачі соціальної мережі захоплено оцінили новий образ фітнес-моделі і залишили багато коментарів під записом:

"Богиня 😍😍😍"; "Чудово, як я хотів би зустрітися з тобою особисто"; "Вау, офігенно"; "Гарна і дуже хороша ❤️"; "Мила дівчина"; "Прекрасна, аж дух захоплює"; "Ідеальна".

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