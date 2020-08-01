Відома модель Леоніла Гузь, стала "Міс Україна-2019", показала новий наряд у відвертій позі

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

Леоніла Гузь не соромиться показати своє ідеальне тіло в різних образах. На цей раз вона вбралася в досить незвичайний наряд, який складається з лискучого зеленого сукні на зав'язках, боді чорного і лакованих чобітків. Образ довершив кулон на тоненькій ланцюжку.

Для демонстрації такого костюма модель присіла навпочіпки, залишивши одну ногу далеко в сторону. Завдяки вдалому ракурсі відкривається пікантний вигляд на струнку ніжку красуні і все, що відбувається під подолом сукні.

Користувачі соціальної мережі оцінили нову роботу Леоніли Гузь в коментарях:

"Мила"; "Прекрасна"; "Вау"; "Стильно красива бестія".

Раніше "Міс Україна-2019" приміряла ще більш відвертий образ на даху: вона вбралася в обтягуючий купальник тілесного кольору і босоніжки. Під час фотосесії дівчина сексуально зігнулась і дотяглася до водостічної труби. У такій позі можна розглянути спокусливі форми знаменитої моделі у всіх подробицях. А на тлі непривабливої даху Леоніла виглядає ще гарнішим.

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