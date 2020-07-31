За що будемо платити більше

Українці повинні бути готові до зміни тарифів на електроенергію

Про це пише Главком.

Відомо, що деякі тарифи будуть переглянуті вже з 1 серпня 2020 року.

Так, вже в наступному місяці зросте вартість електроенергії на 6% для малих непобутових споживачів.

Підвищення вартості пов'язане з змінами тарифів на передачу та розподіл, які прийняла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Але простих споживачів поки що підвищення тарифів не торкнеться.

Зазначимо, що до малих непобутових споживачів відносяться ті, хто купує електроенергію для власного споживання, не є побутовими споживачами, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт.

Рахунки з новими сумами малі побутові споживачі повинні отримати до кінця липня.

Раніше ми вже розповідали про подорожчання комуналки з 1 серпня 2020 року.

За словами в. о. голови Міненергетики Ольги Буславець, в Україні можуть змінити тариф на газ для побутових споживачів.

Що стосується тарифів на электоэнергию, то вони повинні до кінця 2020 року залишитися беззмінними.

Ціна на газ населення безпосередньо залежить від ринку, який буде запущений в Україні з 1 серпня 2020 року. Політики і чиновники більше не зможуть впливати на формування вартості пального.

Нагадаємо, українців попередили про втрату житла через комуналки, що відбувається.

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