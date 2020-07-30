Популярна виконавиця Анна Седокова блиснула бездоганними формами під час сімейного відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Рубрика #whoworeitbetter Або у кого в родині крутіше тачка 😎 Гектор вибирає Lamborghini Huracan, Яніс Aventador, дівчатка Rolls Royce, а я традиційно щаслива в S coupe…» — йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих знімках спершу позує Седокова в тісному топі й штанях, демонструючи пружні й засмаглі форми. А на іншій фотографії вже стоїть її син, який обрав собі інший суперкар.
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«Фантастична», «Вушка у тебе класні🌺», «крута», «Круті кари 👍 😍Анюта і ти красуня», «шикарна», — пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що співачка Анна Сєдокова у деталях розповіла про те, як вона під час карантину зблизилася зі знаменитим латвійським баскетболістом Янісом Тиммой.
Як пишуть росЗМІ, за словами Ганни, спочатку вона не могла довіритися коханому і тримала його на відстані.
Спортсмен відкрито зізнався дружині про свої близькі стосунки з Анною. Українську співачку в мить охрестили "розлучницею" сім'ї. Тімма нещодавно зробив Сєдоковій пропозицію, пара планує зіграти весілля.
Нагадаємо, щаслива Седокова ледве втримала пишні форми в занадто тісному декольте: "Аж вивалюються".
Також Politeka писала, що щаслива Анна Седококова офіційно оголосила про заручини з Янісом Тиммой: "Сказала йому так!".
Як повідомляла Politeka, Сєдокова в невидимому бікіні без сорому похвалилася вміннями молодого нареченого.