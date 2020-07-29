Украинская певица Анна Седокова в деталях рассказала о том, как она во время карантина сблизилась со знаменитым латвийским баскетболистом Янисом Тиммой

Как пишут россми, по словам Анны, поначалу она не могла довериться возлюбленному и держала его на расстоянии, передает Politeka.net.

"Я его не подпускала, но потом мы начали общаться в Сети. И вот эта переписка нас сблизила. Помню, как Янис позвал меня в кино. А я же гордая, не ответила ни да, ни нет. Он до последнего не знал, приеду я или нет. Я и сама не знала, приеду ли. В итоге, когда мы посмотрели первый фильм, то как-то сразу стали ближе. Тогда решили посмотреть еще одно кино. После этого мы уже не расставались", - с гордостью поведала Седокова.

Однако Анна не учла, что Тимма в это время был женат, а его сыну уже исполнилось несколько месяцев.

В свою очередь, Янис увидел в Седоковой близкого человека, несмотря на тот шок, который пережила его жена.

"Такое бывает, что начинаешь общаться с человеком и сразу понимаешь, что знал его всю жизнь. У нас так с Аней было. Мы сразу нашли общий язык", - рассказал Тимма.

Спортсмен в открытую признался жене о своих близких отношениях с Анной. Украинскую певицу в миг окрестили "разрушительницей" семьи. Тимма недавно сделал Седоковой предложение, пара планирует сыграть свадьбу.

Напомним, счастливая Седокова едва удержала пышные формы в слишком тесном декольте: "Аж вываливаются".

Также Politeka писала, что счастливая Анна Седококова официально объявила о помолвке с Янисом Тиммой: "Сказала ему да!".

Как сообщала Politeka, Седокова в невидимом бикини без стыда похвасталась умениями молодого жениха.