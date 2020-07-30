Грошей не вистачить на всіх

Українські чиновники розповіли про те, що частина громадян в майбутній опалювальний сезон залишать без соціальної допомоги

Про це розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, передає «1+1».

За його словами, навіть якщо влітку субсидіантам не нарахували виплати, це не означає скасування допомоги. Всім, кому переоформили допомогу, нарахують кошти у встановлені строки й в тих же обсягах.

Як тільки почнеться опалювальний сезон, субсидії знову почнуть нараховувати.

Кого можуть позбавити субсидій: орендодавців, які не задекларували доходи; особи, які одноразово здійснили покупку понад п'ятдесяти тисяч гривень; власники автомобілів, яким не більше п'яти років; боржники по комуналці; українці, які отримали спадщину протягом 12 місяців з моменту звернення за допомогою; власники великих приміщень.

До цього українцям розповіли, чому деякі пільговики не отримали виплати за монітизованої субсидії.

З такою проблемою зіткнулися деякі пільговики саме в літній період. Але українців заспокоюють, оскільки про скасування субсидій мова не йде. Більшості побутових споживачів субсидію переоформили автоматично і вона продовжує діяти.

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