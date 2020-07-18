Украинское правительство решило изменить размер субсидий для граждан в период действия карантина

Об этом, как сообщает Politeka, говорится в решении Кабинета министров №1101.

Так, не использованные средства, направленные на помощь в оплате коммуналки, было решено перенести на следующий отопительный сезон. Они будут начислены на средства, которые украинцы указывали в банках.

Кроме, планы правительства предусматривают увеличение норм использования энергоносителей и воды, которые будут покрываться субсидией, в 1,5 раза.

Кроме того, будет ослаблено требование к получению субсидии: если вы в период карантина не вовремя заплатили за коммуналку, помощь у вас забирать не будут.

До этого мы писали, что в Кабмине рассказали об изменении размера субсидий в следующем году.

По словам главы Минфина, правительство не намерено изменять размер субсидий на оплату коммуналки в следующем году. Даже несмотря на то, что тарифы могут быть даже ниже.

Подобные меры, утверждает министр финансов Сергей Марченко, даже не рассматриваются чиновниками.

«Учитывая низкую цену на энергоносители сейчас, мы понимаем, что будет ниже тариф на отопление и больше домохозяйств выйдут из категории социально незащищенных и соответственно у них не будет необходимости получать субсидию», - рассказал министр.

Напомним, Пенсионный фонд предупредил о новых выплатах для украинцев, средства уже выделены: срочное заявление.

Как сообщала Politeka, украинцам "светят" новые компенсации, срочное заявление Минфина: кому достанутся деньги.

Также Politeka писала, что украинцы получат новую денежную помощь от государства, в Раде назвали новые суммы: "Не меньше 150% на человека..."