Субсидии украинцев, которые не были использованы за это отопительный сезон, будут перенесены

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на решение Кабинета министров №1101.

Так, в тексте документа указывается, что неиспользованные остатки предоставленной жилищной субсидии на оплату ЖКХ будут пересчитаны на следующий бюджетный период. Указывается, что деньги пойдут на счета, которые были указаны в банковских учреждениях.

Кроме того, чиновники рассказали о том, что будет с субсидией в период эпидемии вируса из Китая.

В частности, никто не имеет права лишать украинца государственной помощи, если он несвоевременно заплатил за ЖКХ. Это возможно лишь со смертью человека, который ее получал или при переезде в другое жилье.

В летний период же перерасчет субсидии будет осуществляться автоматически, без участия получателя.

Кроме того, на период действия карантина в полтора раза увеличена норма употребления энергоносителей и воды, на которые предоставляется помощи.

До этого мы писали, что министр финансов Сергей Марченко во время общения со СМИ рассказал, что правительство не рассматривает возможность сокращения субсидий на ЖКХ в 2021 году. Кроме того, он отметил, что в следующем году тариф на отопление может быть ниже, чем в этом.

Напомним, новая выплата пенсий украинцам, деньги уже выделены: появилось срочное заявление Пенсионного фонда.

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