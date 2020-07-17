Субсидии украинцев, которые не были использованы за это отопительный сезон, будут перенесены
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на решение Кабинета министров №1101.
Так, в тексте документа указывается, что неиспользованные остатки предоставленной жилищной субсидии на оплату ЖКХ будут пересчитаны на следующий бюджетный период. Указывается, что деньги пойдут на счета, которые были указаны в банковских учреждениях.
Кроме того, чиновники рассказали о том, что будет с субсидией в период эпидемии вируса из Китая.
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В частности, никто не имеет права лишать украинца государственной помощи, если он несвоевременно заплатил за ЖКХ. Это возможно лишь со смертью человека, который ее получал или при переезде в другое жилье.
В летний период же перерасчет субсидии будет осуществляться автоматически, без участия получателя.
Кроме того, на период действия карантина в полтора раза увеличена норма употребления энергоносителей и воды, на которые предоставляется помощи.
До этого мы писали, что министр финансов Сергей Марченко во время общения со СМИ рассказал, что правительство не рассматривает возможность сокращения субсидий на ЖКХ в 2021 году. Кроме того, он отметил, что в следующем году тариф на отопление может быть ниже, чем в этом.
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