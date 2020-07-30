Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася розкішними формами в оточенні подружки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Проливаючи чай і потягуючи BCAA з моєю кращою подругою», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Ана Чері в облягаючому одязі позує поруч зі своєю подругою, яка вбралася в крихітні шорти й топ. Знімок став причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Королівський вигляд», «виглядаєш на мільйон, Ана», «як випирають принади! Розкішний вигляд», «Ауч, ось це бомби», «виглядаєш вогненно», «ось це я розумію, гарний ранок», «це так мило виглядає», — пишуть вони.

До цього ми розповідали, що відома фітнес-модель Ана Чері звела з розуму фігурою у спокусливій білизні.

На чорно-білому фото Чері позує на тлі ніжних квітів. При цьому на красуні зовсім немає одягу - тільки нижня білизна. У такому «вбранні» моделі було дуже легко привернути увагу до своїх пишних грудей, тонкої талії й ідеального пресу, отриманого за допомогою численних тренувань.

Свій образ Чері доповнила ніжним макіяжем і волоссям, укладеними легкими локонами.

Нагадаємо, фігуриста Ана Чері в мікро-шортах спокусила жаркими рухами перед камерою.

Як повідомляла Politeka, Ана Чері полонила розкішним видом після тренування.

Також Politeka писала, що Ана Чері змусила милуватися досконалим тілом у шортиках, вид ззаду вражає.