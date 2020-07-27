Американская фитнес-модель Ана Чери сверкнула нереальной красотой во время танца, который устроила в пикантном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.
«Это слишком горячо», — коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Чери исполняет танец в пикантном и облегающем наряде, демонстрируя пышные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
«Это сводит с ума», «хочу записать с тобой видео вместе», «до чего же ты хороша», «жаль, что я не такая талантливая, как ты», «ты мой фаворит в тиктоке,» «шорты шикарные, облегают так облегают», — пишут они.
Как сообщалось ранее, американская фитнес-модель Ана Чери поделилась жарким кадром после тренировок.
До этого мы рассказывали, что фитнес-модель Ана Чери поделилась пикантной фотографией в спортивном наряде.
Как известно, Чери проводит достаточно много времени в спортивном зале, а будучи фитнес-тренером, она часто дает советы по поводу того, как привести тело в порядок или наоборот, набрать мышечную массу.
В этот раз стройная красотка в черном топе и спортивных лосинах решила заговорить о позитиве.
Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".
А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».
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