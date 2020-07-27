Фитнес-модель Ана Чери похвасталась своей пышной красотой на камеру
Как сообщает Politeka.net, знаменитая фитнес-модель Ана Чери частенько показывает, как держит себя в форме - постит мотивирующие и соблазнительные фото с тренировок и рассказывает о правильном питании. Ко всему прочему, она не стесняется показывать свои аппетитные формы во всей своей красе.
На этот раз она похвасталась нарядом, который выбрала для занятий спортом.
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В своем микроблоге Instagram девушка старается постить образы и более горячие. В этот раз она показала фото в коротеньких шортиках и топе. Красавица поворачивается к камере спиной, а потом демонтрирует наряд спереди. Такой ракурс выгодно подчеркнул точеное тело модели – ее тонкую талию, железный пресс, упругие ягодицы и бесконечно длинные ноги. На первом снимке Чери эффектно прогнулась, тряхнув роскошными бедрами.
Свой спортивный лук она дополнила акссесуарами: широким браслетом и часами. Волосы девушка распустила, а на лицо нанесла едва заметный макияж.
За такой смелый выбор ее хочеться похвалить и оставить парочку комплиментов: "Фантастика!", "Восхитительная", "Вау! Ты просто невероятно красивая", "Прекрасная восхитительная малышка", "Супер, нереальная и бомбезно красивая"
К сожалению, пользователи сети не имеют возможности оставить свои комментарии и лайки под снимками, ведь их девушка показала в своем Stories.
Напомним, что фитнес-модель Ана Чери в тугих лосинах показала свой накаченный мячик: "Яркая детка".
Как сообщала Politeka, Ана Чери подразнила сладкими местами в тесном купальнике, жаркие кадры: с такой не заскучаешь.
Также Politeka писала, что Ана Чери в прозрачных кружевах показала себя экстремально близко: "Следуй за мной".