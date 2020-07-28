Известная фитнес-модель Ана Чери свела с ума фигурой в соблазнительном белье

Популярная Инста-дива поделилась новым снимком со своим подписчиками, пишет Politeka.net.

На черно-белом фото Чери позирует на фоне нежных цветов. При этом на красотке совсем нет одежды -–только нижнее белье. В таком «наряде» модели было очень легко привлечь внимание к своей пышной груди, тонкой талии и идеальному прессу, полученному при помощи многочисленных тренировок.

Свой образ Чери дополнила нежным макияжем и волосами, уложенными легкими локонами.

В своем посте модель поддержала новый челлендж, призванный вдохновлять женщин со всего мира. Она поблагодарила всех, кто прислал этот челлендж ей и поддержала всех его участниц.

Поклонники красотки буквально засыпали ее свежее фото лайками и восторженными комментариями.

Ранее мы писали, что Чери поделилась жарким кадром после тренировок. В этот раз стройная красотка в модном черном топе и спортивных лосинах решила заговорить о позитиве:

«Привет всем, просто хотел прийти сюда и отправить позитивные мысли и любовь! Хороший друг только что прислал мне сообщение о том, что они любят меня, скучают по мне и надеются, что у меня все хорошо. Это сделало мой день, и я думаю, что если бы вы сделали то же самое с одним из ваших хороших друзей, это сделало бы их день таким же хорошим! Обратитесь к тем, кого вы любите, и распространите позитив!», - написала Ана под новым фото.

Напомним, фигуристая Ана Чери в микро-шортах соблазнила жаркими движениями перед камерой.

Как сообщала Politeka, Ана Чери пленила роскошным видом после тренировки.

Также Politeka писала, что Ана Чери заставила любоваться совершенным телом в шортиках, вид сзади впечатляет.