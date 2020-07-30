Американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась роскошными формами в окружении подружки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Проливая чай и потягивая BCAA с моей лучшей подругой», — говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Ана Чери в облегающем наряде позирует рядом со своей подругой, которая нарядилась в крохотные шорты и топ. Снимок стал причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Королевский вид», «выглядишь на миллион, Ана», «как выпирают прелести! Роскошный вид», «Ауч, вот это бомбы», «выглядишь огненно», «вот это я понимаю, хорошее утро», «это так мило выглядит», — пишут они.

До этого мы рассказывали, что известная фитнес-модель Ана Чери свела с ума фигурой в соблазнительном белье.

На фотографии, которая сделана в черно-белом снимке, красотка позирует на фоне цветов. Из одежды на модели виднеется лишь нижнее белье, благодаря чему ей удалось без особого труда привлечь внимание поклонников. Как можно заметить, наряд подчеркивает идеальные изгибы красотки, которых она достигла при помощи многочасовых тренировок.

Образ модель решила дополнить при помощи макияжа и волосами, которые были уложены в виде локонов.

Напомним, фигуристая Ана Чери в микро-шортах соблазнила жаркими движениями перед камерой.

Как сообщала Politeka, Ана Чери пленила роскошным видом после тренировки.

Также Politeka писала, что Ана Чери заставила любоваться совершенным телом в шортиках, вид сзади впечатляет.