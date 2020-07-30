Чиновники з Кабміну розповіли про те, що пенсіонерів планують «збагачувати» шляхом інвестицій

Про це розповіла голова Мінсоцполітики Марина Лазебна, передає «Вголос».

«Пенсійні накопичення будуть розкладатися за різними «кошиках». Тобто ми плануємо робити їх диверсифікацію. Це будуть цінні папери, депозити, банківські метали, нерухомість та інші інструменти. Наприклад, зараз йде земельна реформа, а потім ці гроші можуть вкладатися в покупку землі», — зазначила вона.

При цьому, стверджує чиновниця, одним з перших пріоритетів стоїть не темп росту накопичень, а гарантія їх видачі й можливість контролю самою особою.

«І якщо йому якийсь накопичувальний фонд не сподобається і він захоче перейти на обслуговування до іншого, то щоб він мав право це зробити», — підкреслила вона.

До цього ми розповідали про те, що в Мінсоцполітики назвали категорії українців, які отримають додаткові виплати від держави.

За інформацією міністерства, підвищення соцгарантій пошириться в першу чергу на людей похилого віку.

Рішенням Кабінету міністрів був встановлений порядок виплати щомісячної державної соціальної допомоги на догляд одиноким пенсіонерам, яким від 80 років і вище, і які потребують постійного стороннього догляду.

Нагадаємо, що ПФУ попередив українців про радикальне рішення з приводу пенсій, хто залишиться без грошей.

Як повідомляла Politeka, вихід на пенсію до 45 років, українцям назвали головні умови: "Виплати отримають ті, хто...".

Також Politeka писала, що українці можуть не вчасно вийти на пенсію, хто опиниться під ударом: "Через 10 років...".