Чиновники из Кабмина рассказали о том, что пенсионеров планируют «обогащать» за счет инвестиций

Об этом рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная, передает «Вголос».

«Пенсионные накопления будут раскладываться по разным «корзинам». То есть мы планируем делать их диверсификацию. Это будут ценные бумаги, депозиты, банковские металлы, недвижимость и другие инструменты. Например, сейчас идет земельная реформа, а затем эти деньги могут вкладываться в покупку земли», — отметила она.

При этом, утверждает чиновница, одним из первых приоритетов стоит не темп роста накоплений, а гарантия их выдачи и возможность контроля самим человеком.

«И если ему какой-то накопительный фонд не понравится и он захочет перейти на обслуживание к другому, то чтобы он имел право это сделать», — подчеркнула она.

До этого мы рассказывали о том, что в Минсоцполитики назвали категории украинцев, которые получат дополнительные выплаты от государства.

По информации министерства, повышение соцгарантий распространится в первую очередь на людей пожилого возраста.

Решением Кабинета министров был установлен порядок выплаты ежемесячной государственной социальной помощи на уход одиноким пенсионерам, которым от 80 лет и выше, и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе.

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