Вже використана майже вся виділена сума

В Україні можуть скасувати або скоротити допомогу по частковій зайнятості, яку виплачували під час карантину

Як передає Politeka.net, такий законопроект оприлюднили профспілки. Документом пропонується скоротити строк виплати допомоги по частковому безробіттю.

Нагадаємо, що з 28 квітня 2020 року роботодавці можуть отримати виплати від держави. Це допомога, пов'язана з карантином та тимчасовою втратою роботи. Роботодавці могли звернутися в Центр зайнятості, надавши документи, що підтверджують часткове безробіття.

Тепер же ці виплати хочуть скоротити, а виплачувати їх пропонують лише до 31 серпня.

Наголошується, що Кабмін вже пом'якшив карантин, давши можливість багатьом підприємцям повернутися до роботи. Крім цього, відомо, що була вдвічі скорочена сума, виділена на виплату допомоги по частковому безробіттю. Відомо, що на даний момент вже майже всі гроші використані. Тобто, в бюджеті просто немає грошей на подальшу допомогу роботодавцям.

Якщо документ підтримають, то виплачувати гроші застрахованим особам з числа суб'єктів малого і середнього підприємництва перестануть вже в серпні. Втім, до 31 серпня роботодавці, які зупинили виробництво або роботу через карантин ще зможуть звернутися у Центр зайнятості.

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