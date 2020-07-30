Що потрібно знати пільговикам

Стало відомо, які категорії пенсіонерів можуть розраховувати на доплату від держави

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Мінсоцполітики.

За інформацією міністерства, підвищення соцгарантій пошириться в першу чергу на людей похилого віку.

Рішенням Кабінету міністрів був встановлений порядок виплати щомісячної державної соціальної допомоги на догляд одиноким пенсіонерам, яким від 80 років і вище, і які потребують постійного стороннього догляду.

У прес-службі профільного міністерства підкреслили, що виплати в розмірі 40% прожиткового мінімуму будуть передбачені для тих українців, які втратили працездатність (1712 гривень х 40% = 685 гривень).

Таким чином самотні українські пенсіонери, яким більше 80 років, і які потребують стороннього догляду, щомісяця отримуватимуть допомогу в розмірі 685 гривень.

"Допомога буде призначатися і виплачуватися з 1 січня 2020 року", - додали в прес-службі профільного міністерства.

Раніше ми розповідали про скасування пенсій в Україні. Згідно із законом, є ряд причин, за якими держава може скасувати виплату пенсії. Вже після Нового року умови планують посилити, що може призвести до ряду скорочень виплат.

Пенсію можуть забрати, якщо виплати призначено на підставі фальшивих документів або документів з помилками. Зазначається, що в разі виявлення помилок, ПФУ зможе переглянути розмір пенсії або зовсім скасувати виплати.

Виплати можуть призупинити, якщо пенсіонер тривалий час знаходиться за кордоном.

Нагадаємо, що ПФУ попередив українців про радикальне рішення з приводу пенсій, хто залишиться без грошей.

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