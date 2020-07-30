Стало відомо, хто найближчим часом отримає надбавки до зарплат

Як передає Politeka.net, про це під час брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов.

За його інформацією, Нацслужба здоров'я України вчора ввечері почала укладати перші договори з бригадами швидкої допомоги, щоб останні отримували від держави підвищені виплати.

Відомо, що медики можуть отримувати збільшену на 40% зарплату.

"Під час мого спілкування з водіями... працюючи з бригадою екстреної медичної допомоги минулого тижня - ми спільно прийшли до висновку, що заробітна плата у них має бути - це близько 10-12 тисяч грн... Звичайно, в наступному році ми закладаємо такі цифри", - заявив Степанов під час брифінгу.

Міністр охорони здоров'я також анонсував підняття зарплат медпрацівникам вже з 1 вересня 2020 року.

"В цьому році. Підняття оплати екстреної медичної допомоги на 40%... повинні піти в першу чергу на підвищення зарплат водіям. Тому що з 1 вересня ми піднімаємо зарплату нашим медичним працівникам", - підкреслив глава відомства і додав, що сьогодні водії "швидкої", працюючи на півтори ставки, отримують лише близько 5500 грн.

Раніше ми розповідали про підвищення мінімальної зарплати в Україні.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, у 2021 році мінімальна зарплата в Україні буде підвищена до 6250 гривень.

У документі також сказано, що мінімальна зарплата в Україні до 2023 році буде на рівні понад 7 тисяч гривень.

“Мінімальна зарплата на наступний 2021 рік, за прогнозами, становить 6250 грн в середньому. Тобто, так як ми і говорили – 6 тис. На початку року, 6500 – у другому півріччі. У 2022 році – 6700 грн, в 2023 році – 7200 грн”, - заявив Шмигаль і додав, що це прогнозні очікування, які були заздалегідь розроблені Міністерством економіки.

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