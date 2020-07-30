Уже использована почти вся выделенная сумма

В Украине могут отменить или сократить пособия по частичной занятости, которые выплачивали во время карантина

Как передает Politeka.net, такой законопроект обнародовали профсоюзы. Документом предлагается сократить срок выплаты помощи по частичной безработице.

Напомним, что с 28 апреля 2020 года работодатели могут получить выплаты от государства. Это помощь, связанная с карантином и временной потерей работы. Работодатели могли обратиться в Центр занятости, предоставив документы, подтверждающие частичную безработицу.

Теперь же эти выплаты хотят сократить, а выплачивать их предлагают лишь до 31 августа.

Отмечается, что Кабмин уже смягчил карантин, дав возможность многим предпринимателям вернуться к работе. Кроме этого, известно, что была вдвое сокращена сумма, выделенная на выплату помощи по частичной безработице. Известно, что на данный момент уже почти все деньги использованы. То есть, в бюджете просто нет денег на дальнейшую помощь работодателям.

Если документ поддержат, то выплачивать деньги застрахованным лицам из числа субъектов малого и среднего предпринимательства перестанут уже в августе. Впрочем, до 31 августа работодатели, которые остановили производство или работу из-за карантина еще смогут обратиться в Центр занятости.

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