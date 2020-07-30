Не виключено, що до кінця року тарифи на комунальні послуги можуть переглянути

Як передає Politeka.net, про це під час прес-конференції розповіла в. о. голови Міненергетики Ольга Буславец.

Вона попередила, що в Україні можуть змінити тариф на газ для побутових споживачів.

Що стосується тарифів на електроенергію, то вони повинні до кінця 2020 року залишитися беззмінними.

Ціна на газ населення безпосередньо залежить від ринку, який буде запущений в Україні з 1 серпня 2020 року. Політики і чиновники більше не зможуть впливати на формування вартості пального.

"Щодо тарифів на електроенергію. Ви знаєте, що у нас зафіксований тариф тільки для населення, і поки він залишається незмінним. Що стосується газу, у нас повністю лібералізований ринок. Ви знаєте, що протягом літа безпрецедентно низька ціна на газ, і що з нею буде далі - покаже час. Це ринкове формування ціни", - додала Ольга Буславец під час прес-конференції.

Раніше ми розповідали, що українців зобов'яжуть повернути субсидії і пільги. Так, Раді запропонували спростити процес стягнення пенсій, субсидій та пільг, які українці могли отримати неправомірно.

Згідно з документом, верифікацію пільговиків можуть здійснювати в три етапи:

превентивна верифікація – у режимі реального часу, коли людина звертається за державною допомогою;

поточна верифікація – у процесі призначення допомоги;

ретроспективна верифікація – після виплат з бюджету.

Після завершення трьох етапів уповноважений орган здійснює додаткову перевірку і визначає, чи зобов'язаний зазначений пільговик повернути гроші до бюджету.

Нагадаємо, українців попередили про втрату житла через комуналки, що відбувається.

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