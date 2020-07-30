Не виключено, що до кінця року тарифи на комунальні послуги можуть переглянути

Як передає Politeka.net, про це під час прес-конференції розповіла в. о. голови Міненергетики Ольга Буславец.

Вона попередила, що в Україні можуть змінити тариф на газ для побутових споживачів. 

Газ, тарифи

Що стосується тарифів на електроенергію, то вони повинні до кінця 2020 року залишитися беззмінними.

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Ціна на газ населення безпосередньо залежить від ринку, який буде запущений в Україні з 1 серпня 2020 року. Політики і чиновники більше не зможуть впливати на формування вартості пального.

"Щодо тарифів на електроенергію. Ви знаєте, що у нас зафіксований тариф тільки для населення, і поки він залишається незмінним. Що стосується газу, у нас повністю лібералізований ринок. Ви знаєте, що протягом літа безпрецедентно низька ціна на газ, і що з нею буде далі - покаже час. Це ринкове формування ціни", - додала Ольга Буславец під час прес-конференції.

тарифи

Раніше ми розповідали, що українців зобов'яжуть повернути субсидії і пільги. Так, Раді запропонували спростити процес стягнення пенсій, субсидій та пільг, які українці могли отримати неправомірно.

Згідно з документом, верифікацію пільговиків можуть здійснювати в три етапи:

  • превентивна верифікація – у режимі реального часу, коли людина звертається за державною допомогою;
  • поточна верифікація – у процесі призначення допомоги;
  • ретроспективна верифікація – після виплат з бюджету.

Після завершення трьох етапів  уповноважений орган здійснює додаткову перевірку і визначає, чи зобов'язаний зазначений пільговик повернути гроші до бюджету.

Нагадаємо, українців попередили про втрату житла через комуналки, що відбувається.

Також Politeka писала, що Різкий стрибок тарифів на комуналку, з'явилася термінова заява Мінфіну