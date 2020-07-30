Украинская певица Вера Брежнева и музыкант Дмитрий Монатик недавно записали совместную песню «Вечериночка»

Как передает Politeka.net, после этого артисты стали часто встречаться на различных концертах и мероприятиях, где представляли свой новый трек. На своей странице в Инстаграм Брежнева опубликовала свежие фото с очередного мероприятия, где они с Монатиком выступали.

Вера была одета в очень откровенное платье, в котором она снималась в клипе. Платье с золотыми нитями имитирует цвет оголенного тела, поэтому издалека кажется, что певица почти голая. Да и длина платья впечатляет. По сути, Брежнева приехала на концерт наполовину раздетой.

Кстати, появиться в заведении парочка решила эффектно. Они приплыли к берегу на катере. В кадр попало их совместное фото во время речной прогулки. Стоит отметить, что Вера долго пробыла в Украине и даже дала несколько концертов. Похоже, Константину Меладзе пора ревновать.

В комментариях к фото Брежневой оставили массу приятных слов.

«Вера, платье- это отрыв бошки», «Вера, вы огонь и такая спортивная!», «Красавчики! И трек Вечериночка просто огонь», «Вера вы богиня», «Эй, Вера, ну покажи им уже как надо двигаться», «Шикарная девушка!», «Какая красавица! Не перестаю Вами восхищаться», «Вера и Монатик с годами вообще не меняются. Вечно молодые девчонка и мальчишка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Брежнева в банном халате и без макияжа сразила видом в постели: "Выглядит моложе дочери".

Как сообщала Politeka, Брежнева в тесном белом топике похвасталась похудевшей фигурой: "Хочет быть, как Герцег, хрупкой!".

Также Politeka писала, что растрепанная Брежнева без макияжа удивила небрежным видом дома: "Освежилась бы".