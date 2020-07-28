Відома українська співачка Віра Брежнєва, яка вже давно проживає і працює в РФ, порадувала ніжним фото в домашньому вигляді

Артистка вже давно славиться своїм почуттям стилю, розповідями про правильне харчування, любові до спорту і ідеальним доглядом за шкірою. Саме тому Віра завжди намагається продемонструвати своїм шанувальникам бездоганне відчуття стилю. При цьому її домашні кадри без макіяжу, укладок і обробки подобаються фанатам куди більше постановочних..

До прикладу, нещодавно на фан-акаунті Віри з'явився чуттєвий кадр з артисткою, зроблений навесні в Парижі, коли зірка відправлялася по роботі на зйомки.

На новому знімку Віра позує в банному білому халаті, з розпущеними, трохи взлохмаченными волоссям, і зовсім без макіяжу. Кадр шанувальників своєю природністю і миловидністю, так як зірка виглядала по-домашньому,сонної і навіть трохи втомленою.

«На першому фото я подумала, що це ваша дочка, Соня», «Бажаю вам добре відпочити», «Ось це круто. Я б теж так хотів. ??», «Щаслива Віра??», «Хитрющаяя Верунтик…»,»Ви як божественна, ангельська діва, афродіта. І відразу фантазії, фантазії??», «Яка ж ти вбога!!!??‍♂️», «Віра ти тут така ніжна ♥️», «На першому фото Сонечка один в один?», – пишуть користувачі.

Раніше ми писали, що Віра вже не раз відзначала, чтоз аналог здоров'я - це праця, великий і впевнений працю.

«Ви думаєте, я не розташована до повноти? Будь ласка, без ілюзій!», - якось сказала співачка.

При цьому вона також зазначала, що всі шкідливі звички слід виключити і не придумувати собі виправдання, адже насправді людина не може жити лише без повітря, води, мінімальної здорової їжі і любові. Без всього іншого людина може!

Віра вважає, що жаліти себе не варто, потрібно працювати над собою, піклуватися про харчування і не забувати про спорт. Фанати ж щиро захоплені зіркою, підкреслюючи, що через дієти вона виглядає "як 20-річна красуня".

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