Відома українська співачка Віра Брежнєва, яка вже давно проживає і працює в РФ, з'явилася під час прямого ефіру без макіяжу

Після всіх модних фотосесій і представлених кадрів для глянцю, на яких Віра блищить в сміливих образах, котрі не приховують її фігуру, користувачі мережі активно шукають вади в іміджі знаменитості.

До прикладу, нещодавно Віра проводила прямий ефір в соціальній мережі Instagram, в якому з'явилася без макіяжу ,прикрас і укладок, акцентуючи увагу на природній красі. Однак, багато були здивовані внешему увазі зірки, відзначаючи, що на жарких фото вона виглядає набагато молодше, ніж насправді:

«Природна краса нині в ціні)❤️👍 В сучасному світі, все менше і менше дівчат не прибегавших до хірургічних операцій на зовнішність (((», - написала Віра.

Ось що відповіли шанувальники:

«17 років ваш шанувальник, привіт з Тбілісі ❤️❤️❤️», «😊Так перестаньте фарбувати волосся.НАТУРАЛЬНІСТЬ В МОДІ🌷», «Старенька», «Не зрозумію, родимка з іншого боку особи? Чи мені здається. Але я порівняла з попереднім знімком», «А де природна краса??? Цей унісекс красивий? Підстригти і не нафарбувати - мужик мужиком!», «Що це за вічні причіпки щодо прізвища? Вона прославила своє прізвище Галушка. А у вас прямо прізвище "принцеса Уельська"?», «Зі сценічним образом небо і земля», «....врушка, встигла-таки кремком освіжитися, чарівниця...!», «видаліть нарешті то родимку ,вона вас дуже псує,неоприятный вид з нею».

Також артистка вже давно славиться своїм почуттям стилю, розповідями про правильному харчуванні, любові до спорту і ідеальним доглядом за шкірою. Саме тому Віра завжди намагається продемонструвати своїм шанувальникам бездоганне відчуття стилю. При цьому її домашні кадри без макіяжу, укладок і обробки подобаються фанатам куди більше постановочних.

До прикладу, нещодавно на фан-акаунті Віри з'явився чуттєвий кадр з артисткою, зроблений навесні в Парижі, коли зірка відправлялася по роботі на зйомки.

На новому знімку Віра позує в банному білому халаті, з розпущеними, трохи взлохмаченными волоссям, і зовсім без макіяжу. Кадр шанувальників своєю природністю і миловидністю, так як зірка виглядала по-домашньому,сонної і навіть трохи втомленою.

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