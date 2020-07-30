Відома українська співачка Віра Брежнєва, яка вже давно проживає і працює в РФ, показала струнку фігуру після тренувань

Так, спеціально для шанувальників Віра завела другу сторінку в Instagram, де викладає корисні поради, ділиться рецептами корисної їжі, розповідає про своє схудненні і про те, як добитися ідеальної фігури. 

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Сегодня была ещё одна наша прекрасная совместная он-лайн тренировка с @danilushkina_ , которая до завтра ещё доступна в прямом эфире. Мы чувствовали вашу энергию даже через телефон и очень радуемся читать о ваших ощущениях в комментариях. Теперь в вашем арсенале сохраненные в IGTV от нас есть 3 тренировки, которые вы можете миксовать, как хотите!💪🏻 заниматься когда хотите , но в идеале - через день и идти к своей цели) на вопрос - как я ухаживаю за своим телом? первый ответ будет - питание, второй - тренировки👍🏻 я понимаю, что я уже надоела вам (читай задолбала), как надзиратель, повторять одно и то же, но это аксиома!!! Конечно, сейчас мое тело кайфует: режим, питание, тренировки - вот просто идеальные условия для того, чтобы быть в шикарной форме!) что ещё я желаю для тела? Массажи! Я люблю жесткий массаж, но без синяков)) массажи помогают восстанавливаться мышцам после тренировки, плюс ещё больше улучшают кровообращение. Ну и кожа заметно подтягивается😉 для крутого массажа нужно - супер-специалист и время)) первый у меня есть, второго обычно нет)) но я выделяю )) а вот сейчас время есть, но карантин)) делаем с Леной самомассаж на ролле)) так же для домашнего ухода использую средства - выложу их, как вчера, в сторис с описаниями и оставлю в highlights 🙌🏻 ничего специфического дома не делаю. Ванна с морской солью ( 500-1000г) раз в 5-7 дней для восстановления, крем для тела - 2 варианта( лёгкий и поплотнее) и скраб - когда вспоминаю(хотя желательно раз в неделю)! Ну и массажи! Это все, что я делаю.. поэтому никаких сверх секретов 🤷🏼‍♀️ питание и спорт вместе упрощают домашний уход. Но завтра по вашим просьбам хочу сделать прямой эфир по самомассажу лица/головы/шеи ❤️ Анонс в сторис 🙌🏻 Какие ещё запросики будут ?)

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В цей раз під яскравим роликом, на якому вона позує в короткому топі і чорних лосинах, зірка розповіла про вправах, які виконала з подругою і записала все на відео, щоб фанати змогли все побачити і також потренуватися. 

«Тепер у вашому арсеналі збережені в IGTV від нас є 3 тренування, які ви можете міксувати, як хочете!💪🏻 займатися коли хочете , але в ідеалі - через день і йти до своєї мети) на питання - як я доглядаю за своїм тілом? перша відповідь буде - харчування, другий - тренування👍🏻 я розумію, що я вже набридла вам (читай задовбали), як наглядач, повторювати одне і те ж, але це аксіома!!!

Звичайно, зараз моє тіло кайфує: режим, харчування, тренування - ось просто ідеальні умови для того, щоб бути в шикарній формі!) що ще я бажаю для тіла? Масажі! Я люблю жорсткий масаж, але без синців)) масажі допомагають м'язам відновлюватися після тренування, плюс ще більше покращують кровообіг. Ну і шкіра помітно підтягується😉 для крутого масажу потрібно - супер-спеціаліст і час)) перший у мене є, другого зазвичай немає)) але я виділяю ))», - розповідає Віра.

«Як герц хоче бути маленькою і крихкою! ☺️👍🏻», «Весь тиждень з вами займаюся! Це приголомшливо!!!! Дуже класно мотивуєте, дивлячись на Вас, хочеться займатися в будь-якому настрої❤️», «Віра, підкажіть будь ласка якогось бренду цей ліф? Такий зручний 🙌», «Моя ж глиста любииимаааяя!!!!💗💗💗💗», «Віра, а ви вже писали про своє харчування? Дуже цікаво про це почути 😊», «дуже хочеться побачити реальні фото з вашої нефотошопленной їжею🙏».

Також артистка вже давно славиться своїм почуттям стилю, розповідями про правильному харчуванні, любові до спорту і ідеальним доглядом за шкірою. Саме тому Віра завжди намагається продемонструвати своїм шанувальникам бездоганне відчуття стилю. При цьому її домашні кадри без макіяжу, укладок і обробки подобаються фанатам куди більше постановочних. 

До прикладу, нещодавно на фан-акаунті Віри з'явився чуттєвий кадр з артисткою, зроблений навесні в Парижі, коли зірка відправлялася по роботі на зйомки. 

На новому знімку Віра позує в банному білому халаті, з розпущеними, трохи взлохмаченными волоссям, і зовсім без макіяжу. Кадр шанувальників своєю природністю і миловидністю, так як зірка виглядала по-домашньому,сонної і навіть трохи втомленою. 

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