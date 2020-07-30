Відома українська співачка Віра Брежнєва, яка вже давно проживає і працює в РФ, показала струнку фігуру після тренувань

Так, спеціально для шанувальників Віра завела другу сторінку в Instagram, де викладає корисні поради, ділиться рецептами корисної їжі, розповідає про своє схудненні і про те, як добитися ідеальної фігури.

В цей раз під яскравим роликом, на якому вона позує в короткому топі і чорних лосинах, зірка розповіла про вправах, які виконала з подругою і записала все на відео, щоб фанати змогли все побачити і також потренуватися.

«Тепер у вашому арсеналі збережені в IGTV від нас є 3 тренування, які ви можете міксувати, як хочете!💪🏻 займатися коли хочете , але в ідеалі - через день і йти до своєї мети) на питання - як я доглядаю за своїм тілом? перша відповідь буде - харчування, другий - тренування👍🏻 я розумію, що я вже набридла вам (читай задовбали), як наглядач, повторювати одне і те ж, але це аксіома!!!

Звичайно, зараз моє тіло кайфує: режим, харчування, тренування - ось просто ідеальні умови для того, щоб бути в шикарній формі!) що ще я бажаю для тіла? Масажі! Я люблю жорсткий масаж, але без синців)) масажі допомагають м'язам відновлюватися після тренування, плюс ще більше покращують кровообіг. Ну і шкіра помітно підтягується😉 для крутого масажу потрібно - супер-спеціаліст і час)) перший у мене є, другого зазвичай немає)) але я виділяю ))», - розповідає Віра.

«Як герц хоче бути маленькою і крихкою! ☺️👍🏻», «Весь тиждень з вами займаюся! Це приголомшливо!!!! Дуже класно мотивуєте, дивлячись на Вас, хочеться займатися в будь-якому настрої❤️», «Віра, підкажіть будь ласка якогось бренду цей ліф? Такий зручний 🙌», «Моя ж глиста любииимаааяя!!!!💗💗💗💗», «Віра, а ви вже писали про своє харчування? Дуже цікаво про це почути 😊», «дуже хочеться побачити реальні фото з вашої нефотошопленной їжею🙏».

Також артистка вже давно славиться своїм почуттям стилю, розповідями про правильному харчуванні, любові до спорту і ідеальним доглядом за шкірою. Саме тому Віра завжди намагається продемонструвати своїм шанувальникам бездоганне відчуття стилю. При цьому її домашні кадри без макіяжу, укладок і обробки подобаються фанатам куди більше постановочних.

До прикладу, нещодавно на фан-акаунті Віри з'явився чуттєвий кадр з артисткою, зроблений навесні в Парижі, коли зірка відправлялася по роботі на зйомки.

На новому знімку Віра позує в банному білому халаті, з розпущеними, трохи взлохмаченными волоссям, і зовсім без макіяжу. Кадр шанувальників своєю природністю і миловидністю, так як зірка виглядала по-домашньому,сонної і навіть трохи втомленою.

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