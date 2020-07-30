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Київська модель Альона Омович, яку називають українською версією Кім Кардашьян, порадувала шанувальників спокусливим фото

У себе в Instagram дівчина опублікувала дуже гарячий знімок, передає Politeka.net. Омович стояла спиною до камери, стиснувши рукою свої «булочки», щоб вони виглядали на фото більш спокусливо. Крім цього, красуня спустила бретельки ліфчика, засвітивши частину неосяжних грудей.

Омович вирішила похвалитися шанувальникам новою перукою. Вона вибрала довге рожеве волосся, кардинально змінивши свою зовнішність.

«Нова я. Мені пасує?», - підписала фото красуня.

За годину її пост зібрав понад 10 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Колір прекрасний. Але по-моєму з бровами перебір», «Дуже красиво вийшло!», «Все класно, але на таку попу і груди, треба поправитися, а то як таранька», «Хтось взагалі дивиться на голову?», «Колір волосся дуже подобається», «Класно, ти як лялечка», «Цікавий образ)) Все до лиця!», «Дуже личить колір волосся», «Дуже пасує, ви така красуня», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Альона Омович похвалилася ідеальною фігурою в нереально красивому платті. Дівчина приміряла коротеньку сукню небесно-блакитного відтінку з зухвалим декольте. Апетитні принади моделі буквально вистрибували з літнього вбрання.

Нагадаємо, що Омович полонила розміром «кавунчиків» в ліфчику, видно все: «Цукерочка».

Як повідомляла Politeka, Омович полонила розміром «диньок» у відвертій сукні: ось-ось вистрибнуть.

Також Politeka писала, що Омович позбулася одягу і показала, як розминають її «булочки»: «Це найкраща робота».